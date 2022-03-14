Karadeniz'de 9 ilde 1236 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

ORDU - Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1236 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.



Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon'da 708, Rize’de 172, Ordu’da 40, Giresun’da 185, Bayburt'ta 12, Sinop’ta 19, Artvin'de 61, Gümüşhane'de 14, Samsun'da 25 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.



Öte yandan Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'daki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.