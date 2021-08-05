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Karacasu'daki yangında 3'üncü gün

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi. Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi. 

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:33
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Karacasu'daki yangında 3'üncü gün

Karacasu'nun Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi.  Söndürme çalışmaları sürerken, azalan alevler rüzgarın etkisiyle gece yeniden yayılmaya başladı. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti.

'YERLEŞİM YERLERİNİ ÇOK TEHDİT EDER BOYUTTA DEĞİL'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Salı günü başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen henüz kontrol altına alınmış değil. Yaklaşık 350 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Gerek hareketliliklerle gerek karadan orman işçileri STK ve vatandaşlar ile birlikte her türlü müdahale yapılıyor. Bizlerde oluşturduğumuz kriz masasın üzerinden konuyu yakından takip ediyoruz. Amacımız yangını kontrol altına alabilmektir. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu aşamada yerleşim yerlerini çok tehdit eder boyutta değil. Yerleşim yerlerine yakın olan noktalarda özellikle önlemler alındı. Uç noktalarda olan birkaç ev hasar gördü. Şu aşamada önemli bir sıkıntı gözükmüyor ama orman yangınlarında olmayacak demekte mümkün değil. Her noktada birçok tedbir alındı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

BİR MAHALLE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Bozdoğan Kaymakamlığı ise yazılı açıklama yaparak, "Yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür. Karacasulu hemşerilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından  ayrılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKaracasuYangınOrmanTahliye
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