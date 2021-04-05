KARACABEY, TÜRK KIZILAY’IN YANINDA.

MUSTAFA YILDIZBURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’dan Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin yardım çalışmalarına destek sözü geldi. Şube Başkanı Özcan Susmaz “Belediyelerin desteği çok önemli dedi. Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz’ı ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgiler alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ihtiyaç sahiplerine uzatılan her yardım elini tuttuklarını söyledi. BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ. Türkiye’de ve dünyada çalışmalarıyla tüm yardım kuruluşlarına örnek olan Türk Kızılay’ın lokomotiflerinden Bursa Şubesi’nin çalışmaları, yerel yönetimlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi olarak Türk Kızılay Bursa Şube’nin çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Başkan Ali Özkan, Böylesine kutsal bir görevi şeffaflıkla yürüten Türk Kızılay’ı yürekten tebrik ediyorum. Belediyelerin başlıca görevlerinden biri de ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyip onlara yardımcı olmak. Bu görevi birlikte yürütebileceğimiz en güvenilir kurum, şüphesiz Türk Kızılay. Birlikte güzel işlere imza atmaya, vatandaşımızın yüreğine dokunmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.DİĞER YARDIM KURULUŞLARINA ÖRNEK.. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ağırlayan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Türk Kızılay, yardıma ihtiyacı olan herkese merhamet elini uzatmayı misyon edinmiş bir kuruluş. Biz de Bursa Şube olarak bu misyonun hakkını veren çalışmalarla hem diğer şubelere hem de diğer yardım kuruluşlarına örnek olan bir pozisyondayız. Bağışçılarımızın desteği ile kendini zorda hisseden vatandaşa ve ihtiyaç sahibi kimselere gönüllülerimizle yürüttüğümüz çalışmalar vesilesiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediyelerimizin desteği ve onlarla yapacağımız iş birlikleri, ihtiyaç sahiplerine daha sağlıklı ulaşmamız adına çok önemli diye konuştu.