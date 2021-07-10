Karaburun açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.