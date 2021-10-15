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Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı

15 Ekim 2021 Cuma 14:36
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Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı

ERZURUM - KURTULUŞ Savaşı'nın kadın kahramanlarından, ‘Kara Fatma’ olarak bilinen Fatma Seher Erden'in adına doğduğu köyde kütüphane yaptırıldı. Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) tarafından yaptırılan kütüphaneye Kara Fatma'nın rölyefi de konuldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çayköy'deki açılışa Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven, ERKADIN Başkanı Zekiye Çomaklı, köy halkı ve öğrenciler katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Merkezi tarafından desteklenen, ‘Hikayesi Kaybolan Kadınlar-Milli Mücadele Kahramanı Kara Fatma'nın anlatıldığı projede Kara Fatma'nın 2 metrelik rölyefi ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kütüphane açıldı.

ERKADIN Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerin ellerinde bayrakla donattığı kütüphanenin açılış töreninde bir konuşma yapan Çomaklı, Fatma Seher Erden'in 1888 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çayköy'de dünyaya geldiğini ve daha sonra Erzurum'a yerleştiğini belirtti. Çomaklı, "Kara Fatma Erzurumlu Seyran- Abdullah çiftinin tek çocuğudur. Genç kızken asker olan Derviş Bey ile evlendi. Eşi Binbaşı Derviş Bey, Sarıkamış'ta şehit olunca memleketi olan Erzurum'a geri döndü. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a giden Kara Fatma, Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesine atandı ve burada göreve başladı. Erzurumlu Kara Fatma'nın lakabı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından, gözü kara bir kadın olduğu için verilmiştir. Yani Erzurumlu Kara Fatma lakabı kaşının gözünün karalığının değil, yüreğindeki cesaretin rengidir. İzmir'in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir'e geçerek savaşan Kara Fatma, 300'ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı'nda kahramanlık gösterdi. Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı. Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. Fatma Seher Hanım, 2 Temmuz 1955'te hayatını kaybetti. ERKADIN olarak, bu toprakları bize vatan olarak bırakan büyüklerimize olan vefa borcumuzu bir nebzede olsa Erzurumlu Kara Fatma'yı anarak göstermek istedik" diye konuştu.

Törende Vali Memiş ve Belediye Başkanı Yaptırmış da birer konuşma yaparak Erzurum Kadın Girişimciler Derneği'ne teşekkür etti. Açılışın ardından Kara Fatma ve tüm şehitler için köyde mevlit okutuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kara FatmaErzurumKütüphane
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