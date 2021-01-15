Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1547
ALTIN
439.455
DOLAR
7.3774
STERLİN
10.1011
EURO
8.9546
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa...
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Halbur Yaylası'na kar yağışını izlemeye giden 3 arkadaş, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 6 saat mahsur kaldı. 3 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 08:55
7 Okunma
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Rıdvan Kürtül, arkadaşları Mustafa Sarıbıyık ve Ahmet Paksoy ile birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek için Andırın- Göksun Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Halbur Yaylası'na gitti. Ancak araç yolda kara saplandı ve ilerleyemedi. 3 arkadaş daha sonra 112'yi arayarak yaylada mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi ekipleri yaylaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 arkadaş, 6 saat mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Rıdvan Kürtül, "Kar yağışını izlemek için arkadaşlarımızla Halbur Yaylası'na geldik ancak araç birden kara saplandı. Karın altı balçıkmış, bir türlü geri çıkamadık. 6 saat burada mahsur kaldık. Çok şükür ekipler imdadımıza yetişti" dedi.

Mustafa Sarıbıyık ise kar yağışını izlemek isterken 6 saat yaylada mahsur kaldıklarını belirterek, "Yılın ilk kar yağışını görmek için arkadaşlarımızla birlikte gezmeye çıktık. Sonra ana yoldan ara bir yola girdik ve birden araç kara saplandı. Meğer altı balçıkmış, 6 saat burada kaldık. Sağ olsun ekipler yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2021 08:57
Anahtar Kelimeler:
MahsurKışKarHalbur YaylasıKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi
Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi
Zeytinyağında hileye dikkat!
Zeytinyağında hileye dikkat!
'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
Gaziantep'te, 'solucan gübresi' satışları arttı
Gaziantep'te, 'solucan gübresi' satışları arttı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı
Erzincan’da kar yağışı, ulaşımı aksattı
Erzincan’da kar yağışı, ulaşımı aksattı
Yıldırım'dan Bursa'ya model olacak çevreci plan
Yıldırım'dan Bursa'ya model olacak çevreci plan
Bursa'da Tecrübe Birlik Ruhuyla Buluştu
Bursa'da Tecrübe Birlik Ruhuyla Buluştu
Türk Kızılay Bursa'da Davut Gürkan İyilik Bayrağını Avukat Özcan Susmaz'a devretti
Türk Kızılay Bursa'da Davut Gürkan İyilik Bayrağını Avukat Özcan Susmaz'a devretti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma