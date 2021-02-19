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Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

KOCAELİ'de 4 gün etkili olan kar yağışı sırasında araçların yollarda kayması sonucu çok sayıda kaza meydana geldi. Hasar gören araçlar nedeniyle özellikle kaportacılarda yoğunluk oluştu.

19 Şubat 2021 Cuma 09:17
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Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Kocaeli'de 4 gün etkili olan kar yağışı sırasında karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda araçların kayması sonucu kazalar meydana geldi. Bazı araçlar bariyerlere çarptı, zincirleme kazalar da oldu. Araçları hasar görenler sanayi sitelerine gitti. Özellikle oto kaportacılarda yoğunluk oluştu.

'YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERSİNE GİRDİK'

Kaporta ustası İsmail Kılavuz, "Dikkatsizlikten dolayı ya da yüksek hızdan dolayı birçok kaza oldu kar yağışı sırasında. Kar yağdığı andan itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kar yağdıktan sonra işlerimiz yoğunlaştı" dedi.

Kaporta ustası Mustafa Yazıcı da, "Daha önce de işlerimizde yoğunluk vardı ama kar yağdıktan sonra işlerimizde artışlar oldu. Ağır hasarlı ya da hafif hasarlı araçların sanayiye gelmesiyle, hareketlilik yaşanıyor şu anda. Buzlanmadan dolayı insanlar bilinçsiz şekilde araç kullanıyor. Kar lastiği kullanmıyorlar, zincir takmıyorlar o nedenle bu kazalar meydana geldi. Durum böyle olunca sanayide şu an bir yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu.

'İŞLERDE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU' 

Sanayi genelinde yoğunluk yaşandığını ifade eden motor ustası Cüneyt Yıldız ise şöyle konuştu: 

"Bu son süreçte aşırı derecede kazalı araç yoğunluğu var. Gizli buzlanmadan sonra özellikle mekanik hasarlı araçlarda son zamanlarda çok yoğunlaştık. Refüje vurmalar, kaydırıp kaldırıma vurmalar, aks yamultmalar ya da amortisör kırmalar geliyor bu aralar. Kar yağışından sonra yüzde 100 oranında bir artış oldu bizim işlerde. Sadece kaza olarak değerlendirmemek lazım, donma olayları da oldu. 'İzmit'te don mu olurmuş? Araçlar buz mu tutarmış?' diye bilinçsiz davranan sürücüler bu yıl don olayıyla karşılaştılar. Bizim de bunun onarımlarıyla, bakımlarıyla yüzümüz güldü. Sanayi genelinde bir yoğunluk var. Kaportada, mekanikte, kurtarıcı sahasında her yerde bir hareketlilik var. Son derece yoğun geçiriyoruz."

'10 GÜN BOYUNCA BEKLEYECEKMİŞİZ TAMİR İÇİN'

Kaza yapan İsmail Akçalı, "Talihsiz bir olay yaşadık ve kaza yaptık. Buzlanma vardı yolda, diğer sürücü de ben de biraz dikkatsizdim ve kardan dolayı oluşan buzlanmada kaza yaptık. Son yağışlardan dolayı çok kaza olmuş. Sanayiye geldiğimde bayağı bir doluluk vardı. Sırada bekliyoruz, yaklaşık 10 gün boyunca bekleyecekmişiz tamir için" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarKışTrafik KazasıTamirciKazaKocaeliKaporta
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