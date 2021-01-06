Kar-kış dinlemeyen sağlık çalışanları, köylülerin gönlünde taht kurdu

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, bu kez de kışın sert geçtiği bölgede tüm zorlu koşullara rağmen merkeze bağlı Şenova köyünde yaşayan koronavirüs hastası Narin (78) ve Kerem Aktay (76) çifti için yola çıktı. Maske, eldiven ve koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, hasta çiftin durumunu kontrol ederek gereken tedaviyi uyguladıktan sonra ailedeki diğer kişileri de önlem almaları konusunda uyardı.

'TELEFONUMUZ BİLE ÇALMAZKEN SAĞLIKÇILAR KAPIMIZI ÇALDI'

Sağlık ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Aktay çiftinin gelini Filiz Aktay, “Covid-19 hastası olduk, evimize geldik. Hastalığı söyledikten sonra hiç kimse kapımızı çalmadı. Telefonla bile arayıp, 'Nasılsınız, durumunuz nedir?' diye sormadılar. Allah doktor ve hemşirelerin hepsinden razı olsun. Komşularımız değil, sağlıkçılar bizlere yardımcı oldu. Sağlık ekiplerimiz köyümüze geliyorlar, gerekli tedaviyi yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muş'ta kış mevsiminin çok soğuk ve sert geçtiğini, zorlu şartlara rağmen hasta vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getiren Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli pratisyen hekim Merve Güneş, "İlk olarak hastalar çağrı merkezine ulaşıyorlar. Çağrı merkezinden sonra bizlere iletiliyor. Hastaları gelmeden önce mutlaka arayarak hastalığın kaçıncı gününde, bulguları neler, kendi şikayetleri neler, kronik rahatsızlıkları var mı, kullandığı ilaçları mutlaka soruyoruz. Ona göre yanımıza ilaç alıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yola çıkıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin iklimi çok soğuk, yollar karlı oluyor. Çoğu zaman zorlanıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Gün içerisinde hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalara ulaştığımızda ilk önce muayenelerini yaparak gerekli gördüğümüz destek tedavilerini uyguluyoruz. Eğer acil bir durum fark edersek, hastanın hastaneye sevki durumunda sürekli irtibat halinde olduğumuz 112 Komuta Kontrol Merkezi ile görüşerek sevk işlemlerini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.