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Kapalı restoranda patlama

KONYA'da kapalı olan bir restoranda patlama meydana geldi. Doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürülen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:04
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Kapalı restoranda patlama

Olay, saat 23.30 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi Ünzile Sokak'ta bir restoranda meydana geldi. Bir iş merkezinin üst katında kapalı olan restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından işyerinden alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok iş yerlerinin camları kırıldı. Restoran ve iş yerleri kapalı olduğu için yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelebileceği üzerinde duruyor. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaDükkanRestoranPatlamaYangınİtfaiye
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