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Kangal köpeği merkezi projesine gönüllülerden destek

Sivas Valiliği tarafından 7 milyon lira bedelle yapımına başlanan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'ne il genelinde köpek yetiştiriciliği yapanlar destek vermeye hazırlanıyor. Safkan Kangal köpekleri yetiştiren Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Valiliğin projesine il genelinden köpek temin ederek destek olmak istediklerini söyledi.

26 Haziran 2020 Cuma 09:26
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Kangal köpeği merkezi projesine gönüllülerden destek

Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli nedenlerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan proje, Meraküm mevkisinde uygulamaya konuldu. Proje kapsamında inşasına başlanılan merkezde, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, köpeklerin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor.

'PROJE MEMNUNİYET VERİCİ'

Kentte kendi çiftliğinde safkan köpekler yetiştiren Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, hazırlanan projeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Yalçınkaya, "Ben Sivas adına bu projeden çok memnunum. Kangal Köpeklerini Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı olarak, milli değerimiz olan Kangal köpeği için valiliğimiz talep ettiği sürece her türlü damızlık temini ile saf, orijinal Kangal köpekleri bulup hiçbir üret almaksızın valiliğimizin açacağı tesise hediye etmek istiyoruz. Çünkü köyleri saf, orijinal Kangal köpeği olan yüzlerce köpek var. Bunların hepsinin sahipleri bizlerin arkadaşları ve onlardan damızlık teminatı yaparak valiliğimize, açılan yeni tesise bağışlayabiliriz veya her türlü yardım da bulunabiliriz. Biz bu projeden mutluyuz ve pozitif düşünüyoruz" dedi.

'SAF VE ORJİNAL KANGALIN ADI KONMALI'

Kendisinin bağlantılı olduğu yetiştiricilerde safkan özelliğini koruyan yaklaşık 500 köpek bulunduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Bu Sivas'ta sadece 500 tane Kangal kaldı diye anlaşılmasın. Belki binlerce, belki on binlerce var. Benim gözlemlediğim, saflığına inandığım en az 500, 600 tane köpek sizlere gösterebiliriz. Bunların içerisinden seçim yapıp, valiliğimizin yeni açacağı tesise, projeye desteklerde bulunabiliriz. 5-6 tane federasyon var. Hepsinin de Kangal tarihi farklı. Sivas Valiliği bu açacağı tesiste Kangal köpeğinin saf ve orijinalinin tam bir şeklini belirler ise hem genetik olarak hem de dış görünüş olarak, bunları tam olarak belirlerse Kangal köpeği üzerindeki yanlışlar da düzelmiş olacak. Herkes doğru Kangal Sivas Valiliğinin açmış olduğu yeni tesiste diye gelip orada görebilecek. Resmi bir kurum, devletle bağlantılı bir birim olduğu için en doğrularının orada olmasının bizim için de Kangal köpeği için de çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Her türlü yardıma da hazırız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKangalKangal KöpeğiSivas Valiliği
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