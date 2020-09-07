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Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ediliyor

EDİRNE'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde, kanalizasyon sistemi tıkanınca atık sular köyün içinden geçen Cami Deresi'ne karıştı. Derede, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatı DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışması başlatıldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:37
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Kanalizasyon suyunun aktığı Cami Deresi ıslah ediliyor

Havsa ilçesine bağlı 800 nüfuslu Necatiye köyünde, kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle, atık suları köyün içinden geçen Cami Deresi’ne karıştı. Köye sağlanan içme suyunun derenin içinden geçirilen borulardan sağlanması nedeniyle köylüler sağlıklarının risk altında bulunduğu gerekçesiyle sorunun giderilmesini istedi. Dere kıyısında 5 köyden taşımalı sistemle gelen yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Engin Şahin İlk ve Ortaokulu da kanalizasyon atıkları ile dolan dereden olumsuz etkilendiğini dile getiren köylüler, derenin bir önce ıslah edilip, kanalizasyon sisteminin aktif hale getirilmesini istedi.

ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatı ile Necati köyündeki Cami Deresi'nde DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ıslah çalışması başlattı. Havsa Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, DSİ Bölge Müdürü Erdinç Kuran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yardımcı Ahmet Turan Ateş, iş makineleri ile çalışmaların başlatıldığı derede incelemelerde bulundu. DSİ Bölge Müdürü Kuran, derenin yaklaşık 1.5 kilometrelik bölümünde yapılacak ıslah çalışmasının 2021 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

'KÖYÜN İÇME SUYU TEMİZ'

Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Necatiye köyündeki içme suyu kontrollerinin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapıldığını belirterek, köylülerin iddia ettiği gibi dere içinden geçen su şebeke hattına kanalizasyonun karışmadığını söyledi. Kazdal, "Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilimizin genelinde düzenli olarak kontrolleri yapılmakta olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluk yoktur. Diğer bir konu ise ilçemizdeki dere yatağının çalışmasıyla ilgili DSİ ihalesini yapmış olup işlemler devam etmektedir. Akabinde İl Özel İdaresi tarafından kanalizasyon şebekesi yenilenecektir. İl Özel İdaresi'nin burasıyla ilgili bir ihalesi söz konusu değildir. DSİ tarafından ihale gerçekleştirilmiş olup, yapım aşamasına geçilmiştir. Akabinde buna paralel olarak İl Özel İdaresi de kanalizasyon şebekesini yenileyecek. Şu anda su boruları da derenin içinde geçmemekte. Çatlak ve benzeri gibi olumsuz bir durum yoktur. Karışma da kesinlikle olmamaktadır. Zaten herhangi bir çatlak olsa su hattında, bizim tahlil sonuçlarımızda gözükecektir. Şu anda 1350 metrelik bir dere ıslahı projesi yapılacak. Akabinde bununla birlikte İl Özel İdaresi kanalizasyon çalışmasını da yenileyecek" dedi.

MUHTAR: SORUNUMUZ GİDERİLİYOR

Necatiye köyü muhtarı Semih Aktan, kanalizasyon karışan Cami Deresi sorunlarının Edirne İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından giderildiğini belirterek, "Başta Valimiz ve kaymakamımız olmak üzere bu çalışmalarda katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarım kalmaz, tamamına erdirilir. Buradaki sorun, kanalizasyon şebekesinin tamamen çökmesinden kaynaklanıyordu. İçme suyu şebekemiz de dere içinden geçtiği için burada karışma olasılığı vardı. Halkımız tedirgindi, şikayetçi oldu. DSİ ve Özel İdare tarafından şu anda yapılıyor. Halk sağlığını tehdit eden bir durumu yok ama derenin acilen ıslah olması gerekiyordu. Şu anda o yapılıyor" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Necatiye köyünde yaşayan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, herkesin sağlıkla ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, "Başlayan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Dileriz ki en kısa sürede bu sorun giderilir. 5 köyün çocuklarının okuduğu okul bölgesinin temizlenmesi her şeyden çok daha önemli. Umarız çocuklar sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam ederler. Hijyenin çok önemli olduğu bir dönemde, çalışmaların başlamasını elbette ki olumlu karşılıyoruz. Sürece katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneHavsaCami Deresiıslah
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