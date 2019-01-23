Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99677
ALTIN
220.577
DOLAR
5.3318
STERLİN
6.9216
EURO
6.0564
Apartmandan yayılan kötü koku ortaya çıkardı
Apartmandan yayılan kötü koku ortaya...
10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 
10 kişilik gruba av tüfeğiyle...
Banvit - Sidigas Avellino: 96-88
Banvit - Sidigas Avellino: 96-88
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç...
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA:...

Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eski öğrencisiyle gittiği piknik yerinde bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı (45), kayboldu.

Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eski öğrencisiyle gittiği piknik yerinde bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı (45), kayboldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:22
1 Okunma
Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu

Olay, öğle saatlerinde Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için bağlı Kulak Mahallesi'ndeki yeşillik alana geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik'e bağlı sualtı ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı'yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 23.01.2019 08:32
Anahtar Kelimeler:
MüdürOkulNihat KaylıKazaKanalTarsusMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü
Üniversiteli Ayçin, 7'nci katından düşerek öldü
Apartmandan yayılan kötü koku ortaya çıkardı
Apartmandan yayılan kötü koku ortaya çıkardı
10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 
10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı
Yozgat'ta denetimli hükümlüler okul boyadı
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Karadeniz'de mezgit bolluğu
Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ