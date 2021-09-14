Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.67
ALTIN
486.05
DOLAR
8.4465
STERLİN
11.7236
EURO
9.9920
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Alan (67) yaşamını yitirdi, oğlu Özcan Alan (32) ve diğer sürücü Bayram Alkan (24) yaralandı.

14 Eylül 2021 Salı 00:23
6 Okunma
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli- İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Ali Alan yönetimindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Bayram Alkan'ın kullandığı 34 BKN 583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken, hafif ticari araç da takla attı. Kazada Ali Alan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Özcan Alan ile diğer sürücü Bayram Alkan ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Alan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor
Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi
Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi
Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu
Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi
Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma