Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü 

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U.'nun kullandığı ev eşyası yüklü 25 ABJ 186 plakalı kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyon, ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Sürücü M.U. da yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğun cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA OCAĞINA DÖNERKEN, HAMİLE EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA ÖLDÜ

Artvin'in Hopa ilçesinde 1 yıl inşaatlarda çalışan Bahattin Özkaya (34), memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dikbüyük köyüne dönmeye karar verdi. Özkaya, dün kiraladığı kamyona eşyasını yükledikten sonra eşi ve çocukları ile binerek baba ocağına doğru yola çıktı.

Mustafa Uluçay (46), idaresindeki 25 ABJ 186 plakalı kamyon dün gece 03.00 sıralarında Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Kazada, Bahattin Özkaya 8 aylık hamile olan eşi Leyla (25) ve çocukları Baran (7) ile Menessa (4) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Mustafa Uluçay da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber üzerine Özkaya ailesinin yakınları cenazelerin bulunduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne gitti. Ölen yakınlarının ardından ağıtlar yakan akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Eleşkirt Devlet Hastanesi morgunda cenazeleri yıkanan Özkaya ailesi defnedilmek üzere Dikbüyük köyüne götürüldü. Aile buruda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana açılan 4 mezara defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Bahattin Özkaya'nın amcasının oğlu olan Vedat Özkaya, büyük bir acı içerisinde olduklarını söyledi. Bahattin'in ailesini geçindirmek için yıllardır gurbette çalıştığını ve artık baba ocağına dönmeye karar verdiğini belirten Vedat Özkaya, "Ailesini köyde bırakıp kendisi gurbete gidiyordu. Son bir yıldır ailesi ile Hopa'da yaşıyordu. Ancak ekonomik sebeplerden dolayı köye dönmeye karar verdi. Dün gelirken sabaha karşı kaza yapmışlar. Hepsinin öldü haberi geldiğinde yıkıldık" diye konuştu.