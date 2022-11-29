Kampüsteki su deposu inşaatında çökme; 1 ölü 

Olay, saat 15.30 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü'ndeki su deposunda meydana geldi. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan su deposunda beton dökümü sırasında çökme yaşandı. 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden Recep Koçer, enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaralı kurtarılırken, diğerini kurtarma çalışmaları gece yarsına kadar devam etti. Arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmada göçük alında kalan Tayfur Koç’un (44) cansız bedenine sgece yarısında ulaşıldı. Koç’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.