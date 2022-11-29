Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.923,23
ALTIN
1.050,53
DOLAR
18,64
STERLİN
22,44
EURO
19,38
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli...
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kampüsteki su deposu inşaatında çökme; 1 ölü 

IĞDIR Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaralı kurtarılırken, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

29 Kasım 2022 Salı 01:47
Kampüsteki su deposu inşaatında çökme; 1 ölü 

Olay, saat 15.30 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü'ndeki su deposunda meydana geldi. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan su deposunda beton dökümü sırasında çökme yaşandı. 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçilerden Recep Koçer, enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaralı kurtarılırken, diğerini kurtarma çalışmaları gece yarsına kadar devam etti. Arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmada göçük alında kalan Tayfur Koç’un (44) cansız bedenine sgece yarısında ulaşıldı. Koç’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Iğdır ÜniversitesiKampüsSu DeposuçökmeKazaEnkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kimya fabrikasında yangın
Kimya fabrikasında yangın
Facianın yaşandığı madendeki yangın sönme eğiliminde
Facianın yaşandığı madendeki yangın sönme eğiliminde
Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü 
Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü 
Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre
Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre
Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu, ağaçlar kırağı tuttu
Ardahan'da eksi 7'de nehirler dondu, ağaçlar kırağı tuttu
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول