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Kaldırımda erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyid Samed Han (23), kaldırımda ölü bulundu. Han'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaldırımda erkek cesedi bulundu

ADANA'da Seyid Samed Han (23), kaldırımda ölü bulundu. Han'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

18 Ocak 2019 Cuma 09:56
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Kaldırımda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir bankın yanında hareketsiz bir erkeğin yattığını gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Baş kısmında yara izleri tespit edilen ceset üzerinde yapılan incelemede Seyid Samed Han adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Yaraların düşmeden kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, Han'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYolKaldırımCeset
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