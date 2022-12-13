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Kalbinden bıçaklanan Emre, hayatını kaybetti

BURSA’nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Ramazan B. (38) tarafından kalbinden bıçakla yaralan Emre Yelseli (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yelseli'nin tabancayla bacağından yaraladığı cinayet şüphelisi Ramazan B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

13 Aralık 2022 Salı 03:33
Kalbinden bıçaklanan Emre, hayatını kaybetti

​Olay, akşam saatlerinde Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan B., aralarında bulunan husumet sonlandırmak üzere Emre Yelseli’yi otomobiline alıp, Kumla Mezarlığı’nın yakınına götürdü. İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan B. ise tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ramazan B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaGemlikKumla MahallesiCinayetBıçakSilah
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