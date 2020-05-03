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Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi

ADANA’da polis tarafından çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir evde yapılan aramada 1 adet kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 50 adet dolu fişek ve 1 adet parça tesirli el bombası ele geçirildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:18
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Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis, yapılan çalışma kapsamında bir evde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Adresi açıklanmayan evde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof, bu silaha ait 50 adet dolu fişek, 1 adet de parça tesirli el bombası ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ev sahibinin çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahBombaPolisOperasyon
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