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Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü

Diyarbakır'da husumetlilerin oturduğu kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya silahla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, misafirliğe gittiği evin penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki Eflin Günbey'e isabet etti. Yaralanan Eflin, hasatanede yaşamını yitirdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:15
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Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü

Olay, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E., husumetli olduğu Yakup K., Şahin K., ve Enver B.'nin Uçar Sokak'ta oturduğu kahvehaneye önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda kahvehanedeki 3 husumetlisini yaralayan Ali E., olay yerinden kaçarak, geldiği Palu Sokak'ta da tabancayla havaya ateş açtı. Ali E.'nin silahından çıkan  kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Ali E. kaçtı. 

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE VURULAN EFLİN KURTARILAMADI

Ailesinin misafirnliğe gittiği evde camdan bakarken silahlı saldırganın rastgele açtığı ateş sunucu vurulan Eflin Günbey ile kahvehanede uğradıkları saldırıda yaralanan Yakup K., Şahin K. ve Enver B., sağlık görevlileri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

Şahin K. ve Enver B.'nin tedavisi devam ederken, Yakup K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ali E.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CinayetKahvehaneDiyarbakır
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