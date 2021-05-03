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Kahta'da tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde akraba ile aile arasında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Sait Mahmut Günakın (40) hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:59
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Kahta'da tarla sınırı kavgası: 1 ölü, 2 gözaltı

Olay sonrası iki aile fertleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sırakaya Köyü’nde akraba olan husumetli iki aile fertleri, arazide çalıştıkları sırada tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sait Mahmut Günakın, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen Günakın, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Günakın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Olay sonrası köyde iki aile fertleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaTarlaSınırKavgaCinayet
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