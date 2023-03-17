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Kahramanmaraş'ta dezenfeksiyon için özel temizlik ve ilaçlama ekibi oluşturuldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzedelerin barındığı çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

17 Mart 2023 Cuma 10:33
Kahramanmaraş'ta dezenfeksiyon için özel temizlik ve ilaçlama ekibi oluşturuldu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, salgın hastalıklara karşı kent genelinde hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Ekipleri, çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarını özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Yaklaşık 200 araçla çalışmalarını yürüten ekipler, aralıksız hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, depremin ardından sokağa bırakılan malzemeler ve yıkıntılar nedeniyle genel bir temizliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde özel bir ekip oluşturma kararı aldıklarını belirten Güngör, "Kardeş belediyelerimizin personeli ve iş makineleri de destek verdi. 600 civarında personel, 200 küsur temizlik aracı şehrimizin 600'e yakın noktasında temizliği aksatmadan yürütüyor. Özellikle banyolar, tuvaletler, çadır kentler, konteyner kentler, camiler, taziye evleri gibi barınmayla ilgili mekanlarda da 10 kişilik özel temizlik ekibi ilaçlama ve temizlik yapıyor. Buna ilaveten enkazlarda da hastalık riskine karşı ilaçlama devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Güngör, tüm bunların yanında larva ile mücadelenin önemine işaret ederek, bir ekibin de sadece bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü dile getirdi.
Çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiğini anlatan Güngör, "Felaketin ardından yaraların sarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara, kardeş belediyelere minnet duyuyoruz. Hep beraber devlet millet iş birliğiyle yaralarımızı sarıyoruz. Normalleşmeye doğru inşallah hızlı adımlarla devam ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremIlaçlamaTemizlik
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