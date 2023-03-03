Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA