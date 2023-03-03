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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Mart 2023 Cuma 09:28
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremAfad
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