Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
Aksaray'da 245 adet arsa...
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi oluşturulacak.

11 Mart 2023 Cumartesi 15:35
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Azerbaycan Girişimciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Asıf Kurban ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Kurban depremlerin etkisinin oldukça büyük olduğunu söyledi.
Depremlerin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülke çapında Türkiye'ye en üst düzeyde yardım edilmesi talimatı verdiğini vurgulayan Kurban tüm devlet kurumlarının yardım için harekete geçtiğini anlattı.
Yardımların gönderilmeye devam edildiğini dile getiren Kurban şunları kaydetti:
"Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları da bir araya gelerek Türkiye'deki depremzedelere yardım göndermek için organize oldu. Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu, MÜSİAD Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği, Gençliğe Yardım Vakfı, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpleri Birliği, Azerbaycan Gıda ve İçecek Sanayicileri Derneği, Türkiye Üniversitesi Mezunları Birliği, Azerbaycan Eczacılar Kulübü Birliği, Modern Kalkınma Birliği, Türkiye Mezunları Aydınlar ve İş Adamları Platformu bir araya geldi. Kardeş Kömeyi/ Yardımı Platformunu oluşturdular. Deprem bölgesine yardımlar gönderdiler ve göndermeye devam ediyorlar."
Kurban, yetkililerle görüşmeler sonucunda Türkoğlu'nda en az 200 konteynerin yer alacağı Azerbaycan Mahallesi oluşturulmasına karar verildiğini, 100 konteynerin alana ulaştığını, bugüne kadar bin ton gıda, 200 jeneratör, 155 çadır, 2 hastane çadırı, 22 ton ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımların gönderildiğini sözlerine ekledi.
Vali Akkoyun da yardımlarından ötürü Kurban ve iş insanlarına teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTürkoğluDepremAzerbaycan Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi
Edirne'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi
Iğdır'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Iğdır'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Bursa'da alabora olan tekneden düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Bursa'da alabora olan tekneden düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Kuraklığın hakim olduğu Konya Ovası'nda çiftçilerin umudu bahar yağmurlarında
Kuraklığın hakim olduğu Konya Ovası'nda çiftçilerin umudu bahar yağmurlarında
İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi