Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp

Kaza, bugün akşam saatlerinde Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Oltu'dan Artvin istikametine giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından savrulan iki otomobil Oltu Çayına ustu. Suya gömülen otomobillerde bulunan sürücü Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Ölmez çiftini ilk tedavinin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

4 AYLIK HAMİLE KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Oltu çayında kaybolan 3 kişinin bulunması amacıyla kaza yerine Erzurum AFAD’dan 4’ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK’tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma’dan (SAK) 5 personel olmak üzere toplam 24 kişi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada Büşra Tosun’un cansız bedenine ulaştı. Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesinde ebe olarak görev yapan Büşra Tosun’un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

EKİPLER 2 KİŞİYİ ARIYOR

Arama kurtarma ekipleri, kayıp oldukları belirlenen Fevzi Bulut ve Sevinç Bulut'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.