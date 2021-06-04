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KADINLARA ‘YILDIRIM’ DESTEK KURSİYER OLARAK BAŞLADI İŞİNİN PATRONU OLDU..

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIMIZ İLE KADINLARI MESLEK SAHİBİ YAPIP, İŞ HAYATINA KAZANDIRIYORUZ.

04 Haziran 2021 Cuma 14:25
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KADINLARA ‘YILDIRIM’ DESTEK KURSİYER OLARAK BAŞLADI İŞİNİN PATRONU OLDU..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

BAŞKAN YILMAZ KADINLARIN EKONOMİK YAŞAM İÇİNDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KURSLARINI HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, YÜZLERCE KADINI MESLEK SAHİBİ YAPTI. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIMIZ İLE KADINLARI MESLEK SAHİBİ YAPIP, İŞ HAYATINA KAZANDIRIYORUZ. KADINLARIN YANINDA OLMAYA VE ONLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 

Bursa- Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor. Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşamın içindeki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi Musababa Kadın, Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde, İŞKUR destekli açılan Ev Mefruşatı Kursu öğrencilerinden Ümmühan Tarı, dikiş nakış hocasının da desteğiyle açtığı sosyal medya hesabından, el emeği ürünlerini satıyor. Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğüyle, devlet destekli vergi muafiyetinden de faydalanan Ümmühan Tarı, Yıldırım Belediyesi’nin kadınlara sunmuş olduğu mesleki eğitim kurslarına katıldım. Kendimi geliştirdikten sonra instagram hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri satmaya başladım. Kursiyer olarak girdiğim kapından, kendi işimin patronu olarak çıktım. Yolun çok başında olduğumu biliyor, kendimi daima bir adım öteye taşımaya çalışıyorum. Bizleri iş hayatına kazandıran Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim dedi. BAŞKAN YILMAZ: KADINLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ. Yıldırımlı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için kadın eğitim programlarının önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıp, iş hayatına hazırlıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikâyelerine hepimiz şahidiz. Bizler bu süre zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
YıldırımDestekMUSTAFA YILDIZ.
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