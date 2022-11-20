Kadınlar, ‘kahkaha yogası’ ile enerji depoladı

Konyaaltı Belediyesi'nin Hayat Park'ta düzenlenen 'kahkaha yogası' etkinliği, kadınları bir araya getirdi. Aralarında İranlı kadınların da bulunduğu grup, saatlerce kahkaha atıp, enerji depoladı; negatif düşüncelerden arındıklarını söyledi. Yoga eğitmeni Aylin Önder Tortop koordinasyonunda, ağaçlar altında yapılan etkinliğe, 60'ın üzerinde kadın katıldı. Kadınlarla birlikte çocuklar ve erkekler de etkinlikte yer aldı. Nefes çalışmasıyla başlayıp, 'şifa topu çalışması' ve 'derin gevşeme meditasyonu' ile devam eden çalışmalarda kadınların attıkları kahkahalar, metrelerce uzaklıktan duyuldu. Park içinde yürüyüş yapanlar da 'kahkaha yogası'nı izledi. Kadınları duyanlar da kahkaha atarak, eğlenceli etkinliğe ortak oldu.

'DÜNYAYA BAKIŞIMIZ DEĞİŞİYOR'

Yoganın ruh, beden ve zihin dengesini sağlamak olduğunu belirten Aylin Önder Tortop, "Bu üçünün dengesini sağlayabilirsek enerjimizi de dengeye kavuşturmuş oluyoruz. Dünyaya bakışımız değişiyor. Mevlana'nın da dediği gibi 'Ben değişirsem, dünya değişir'. Enerjimiz değişirse dünya değişmeye başlar. Kahkaha yogası sırasında timüs bezimizi canlandırıyoruz. Bedenimize pozitif enerji yaymak, enerjimizi yükseltmek, bir boşaltım sağlamış oluyoruz. Kahkaha yogasından sonra herkes mutluluk hormonu sağladığı için bedeni dengeye giriyor, pozitif enerji yaymaya başlıyor. Konyaaltı Belediyesi biz kadınlara kahkaha atabilmemiz için çok güzel bir ortam sundu" dedi.

'KAHKAHA ATMAK NEŞE VERİYOR'

Etkinliğe katılan Deniz Sezerse, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştiğini belirterek, "Kahkahanın bu kadar rahat atılabileceğini burada gördüm. Biz kahkaha atmaktan çekinen milletiz. Kahkaha size neşe verdiği gibi başkalarına da neşe veriyor" diye konuştu.

'STRESİMİZİ BOŞALTTIK'

'Kahkaha yogası'na katılan kadınlar arasında yerini alan Zeynep Şevval Narcı da "Hayat karmaşasından kahkaha yogası etkinliğine katılarak uzaklaştım. Çok neşeli anlar yaşadım. Stresimizi boşaltmış olduk. Kahkaha yogasını ilk kez denedim" dedi.

Kadınlar arasında yerini alan Ali Çağlar Ketencioğlu ise "Mutlu hissettim. Mutlu olduğumu hissettim. Bir de bu etkinliğin doğa ile iç içe olması daha da güzel oldu" diye konuştu.

İranlı Şehnaz Layık da 'kahkaha yogası'nda neşe bulduğunu söyledi. 4,5 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini anlatan Layık, "İlk kez kahkaha yogasına katıldım. Çok eğlenceliydi. İçimden geldiği gibi kahkaha attım" dedi.