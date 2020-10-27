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KADIN KOOPERATİFLERİMİZ BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDİYOR

"Kadınlarımız kooperatiflerle güçlenecek” dedi

27 Ekim 2020 Salı 11:03
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KADIN KOOPERATİFLERİMİZ BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDİYOR

BURSA TEMSİLCİSİ

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Av. Emine Yavuz Gözgeç  Kooperatfilerin Destek Programı Projesi (KOOP-DES) kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan hibe almaya hak kazanan Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Gündüz Bakımevi Açma Projesi ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İstihdam Kooperatifi'nin Makine ve Ekipman Alma Projesi protokol imza programına katıldı. İmza programında konuşan Vekil Gözgeç, “Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kooperatiflerin desteklenmesi programını hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda, KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere destekler sağlandı. Bugün de hibe almaya hak kazanan Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ‘Gündüz Bakımevi Açma Projesi’ ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İstihdam Kooperatifi'nin ‘Makine ve Ekipman Alma Projesi’nin imza programını gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz tarafından ortaya konulan kadına yönelik pozitif politika sayesinde kadınların iş gücüne katılımlarında birçok önemli başarıya imza attık. Kadın emeği, kadın disiplini olduğu zaman, kooperatifçilik daha çok başarılara imza atıyor. Bu anlamda kadınların ticari iş birliğini geliştirmek, sosyal dayanışmasını teşvik etmek amacıyla kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Kadınlarımız kooperatiflerle güçlenecek” dedi. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın değişik alanlarında kendilerine sunulan imkanları değerlendirerek, aile ve ülke ekonomisine çok önemli katkıda bulunduklarını kaydeden Vekil Gözgeç, şunları söyledi: 

Son yıllarda özellikle tarım ve ticaret alanında sağlanan iş kurma ve kooperatifleşme imkanlarından istifade eden kadınlarımızın, başarılı birer iş kadını olarak kendilerini ispatladığını görmek bizleri sevindiriyor. Girişimcilik konusunda gerekli eğitimi alan, devletimiz tarafından sağlanan kredi ve hibe olanaklarını kullanan kadınlarımızın bu girişimciliği sayesinde başarılı ekonomik işletmeler kurduğunu ve bu işletmeleri büyüterek devam ettirdiğini görüyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında yeteneklerini birleştirerek üreten, ürettiklerini de iktisadi olarak değerlendirebilen kadınlarımızın kurduğu kooperatifler başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Kadınlarımız ekonomiye ne kadar katılırsa, üretime ne kadar katkı sağlarsa, önce ilçelerimiz sonra ilimiz ve nihayetinde ülkemiz o kadar hızlı gelişecek.

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