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KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
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KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. T.Ö.’nün evden çıkmasının ardından kapıyı polisin üzerine kapatan K.Ö. ise bir saat sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşi K.Ö.’nün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonunda yer alan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİ

K.Ö., polislerin geldiğini görünce iddiaya göre eşine kapıyı açmasını ancak kendisinden şikayetçi olmamasını söyledi. Kapıyı açan T.Ö. ise polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söylerken, kendisini kapının dışına attı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Karısının kendisinden şikayetçi olmasına öfkelenen K.Ö., kapıyı kapatarak içeriye girdi. Polis aracına alınan T.Ö., kocasından şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, iki çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri çelik yeleklerini giydi ve Özel Harekat Polisleri hazırlıklarına başladı. Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, kimsenin geçmesine izin vermedi. Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin uyarılarıyla evlerine girmeleri konusunda uyarıldı.

'ELİMDE SİLAH YOK, BIRAKIN DİYE BAĞIRIYORLAR'

Bu sırada balkona çıkan K.Ö., "Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben gerizekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz bana silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Burada bana bir tane polis ‘Eşin şikayetçi oldu, sen de bizimle gel’ demedi. Ben, eşim gidebilir deyip kapıyı kapattım, sonra içeriye girdim. Kapıyı zorluyorlar. Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar" diye konuştu.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen K.Ö. ve şikayetçi olduğu karısı T.Ö., ayrı polis otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları aramada bulunan ruhsatlı av tüfeği ise muhafaza altına alındı. İki çocuk ise eve gelen amcalarına teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KADESAlarmPolisKadınAntalya
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