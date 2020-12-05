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Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat işçisi Sabri Çiçek (21), kaçarak evlendikleri 4 aylık eşi Ece Çiçek'i (18) boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra evin balkonuna çıkarak polise arayıp 'Ben eşimi öldürdüm' diye ihbarda bulunan Sabri Çiçek, ifadesinde, ''Tartıştık. Cinnet geçirdim, öldürdüm'' dedi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:40
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Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve 4 ay önce ailelerinden kaçıp Beyşehir'e gelen Sabri ve Ece Çiçek, burada nikahlandı. Çift, bugün evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Sabri Çiçek, tartışmanın büyümesi üzerine eşi Ece Çiçek'i, boğazından kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Sabri Çiçek, olayın ardından balkona çıkıp polisi arayarak 'Ben eşimi öldürdüm' diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis, genç kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ece Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayın ardından gözaltına alınan Sabri Çiçek, ifadesinde, ''Tartıştık. Cinnet geçirdim. Öldürdüm'' dedi.

'BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK' DİYE BAĞIRMIŞ 

Genç çiftin üst komşusu Aysel Kuru, çift tartıştıkları sırada Ece Çiçek'in 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırması üzerine evlerine gittiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kuru, ''Kadın, 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırınca ben evlerine gittim. Kapıyı açtıklarında ikisi de sakinleşmişti. Genç ve yeni evli olduklarını birbirlerini anlayışla karşılaşıp, tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekilde duruyordu. Sonra eve çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra evlerinde sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine eşim, ışıklarının yanıp, yanmadığını kontrol etmek için balkona çıktığında Sabri Çiçek'in telefonla konuştuğunu duymuş. Sanırım polisi aradı. Apartmana yeni taşınmışlardı. Ece beni birkaç kez çaya davet etmişti. Oturup sohbet etmiştim. Efendi güzel bir kızdı" dedi.

Eşi Mehmet Kuru da, ''Aşağından çok gürültü geliyordu. Yüksek sesle tartışıyorlardı. Eşim, kadının çığlıkları duyunca evlerine gitti. Sonra geldi. Sakinleştiklerini söyledi. Evde sessizlik hakim olduğunu fark edince ben balkona çıkıp, alt kata baktım. Balkonda Sabri Çiçek vardı. Sigara içiyor ve telefonla konuşuyordu. Sanırım polisi arıyordu. Sabri ve eşi, yeni taşınmıştı. Sabri efendi bir çocuğa benziyordu. Buraları bilmediği için birkaç kez kargo vb gibi işlerinde yardımcı olmuştum'' dedi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaBeyşehirKadınCinayetKadın Cinayeti
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