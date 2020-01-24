Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121246
ALTIN
297.484
DOLAR
5.9345
STERLİN
7.7671
EURO
6.5459
Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti
Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de...
'Kangal köpeğinde ırk karmaşasına son verilmeli'
'Kangal köpeğinde ırk karmaşasına son...
"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"
"Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltabiliyor"
Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

Kayseri'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

Kayseri'de 2018 yılında oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait kral lahit mezarı, Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

24 Ocak 2020 Cuma 11:23
23 Okunma
Kaçak kazıda bulunan lahit mezar, Kayseri Kalesi'nde sergileniyor

KAYSERİ - Polis ekipleri, 10 Mart 2018 tarihinde Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi. İş yeri sahibi V.U'yu (44), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan gözaltına alındı. İş yerinin bahçesinde yapılan aramada tünel bulundu. Tünelin devamında ise kaçak kazıda bulunduğu belirlenen 1700 yıl öncesine ait lahit ortaya çıkarıldı. Lahitin içinden 6 kişiye ait insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit, Müze Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Lahit mezar, Ocak ayı başında Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Lahit mezar, bu ay başından bu yana sanat merkezinin bahçesinde sergileniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak KazıKayseriKayseri KalesiLahit Mezar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu
Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu
Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Mersin’de kum zambakları koruma altına alındı
Mersin’de kum zambakları koruma altına alındı
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu
AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
Çay ocağında silahlı çatışma
Çay ocağında silahlı çatışma
İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans