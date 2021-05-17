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Kaçak 500 kilo inci kefali avlayan 14 kişiye, 26 bin TL ceza

Vanın Erciş ilçesinde, serpme ve manyat tipi ağlara takılı 500 kilo ölü balık ele geçirildi, kaçak avcılık yapan 14 kişiye 26 bin TL idari para cezası uygulandı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:37
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Kaçak 500 kilo inci kefali avlayan 14 kişiye, 26 bin TL ceza

Van Gölü'nün 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan endemik tür inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Zilan Çayı ve diğer su kaynaklarında yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda 5 manyat ve 2 serpme ağa takılı 500 kilo ölü balık ele geçirildi. Ölü balıklar, ekipler tarafından imha edilirken, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye 26 bin TL idari para cezası uyulandı. Ele geçirilen ağlar da yediemine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanVan GölüKefalInci KefaliYasakCeza
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