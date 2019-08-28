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Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
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Jandarmanın dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü

BURSA - Yangın saat 22.00 sıralarında Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını, Gölbaşı Mahallesinde çalışma yapan jandarma ekipleri fark etti. Ağaçlık alandan yayılan dumanı fark ederek bölgeye giden jandarma ekibi, yangın çıkıtğı görünce durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

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