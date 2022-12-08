Jandarmadan kadına şiddete karşı 18 bin kişiye eğitim

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi için 'Şiddetsiz Günler Dileriz' projesi kapsamında 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla erkeklere yönelik 258 mahalle, 11 fabrika ve 4 kurumda 18 bin 303 kişiye eğitim verdi. Eğitimine katılan Nihat Günay, "Farkında olmadan kızımı suskun bir hale getirip, oğlumu biraz daha şiddete meyilli yetiştiriyormuşum. Burada ikisine karşı da eşit şartlarda davranmam gerektiğini öğrendim" dedi.



İl Jandarma Komutanlığı'nın kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma çalışmalarında, 2022 yılı boyunca 'Şiddetsiz Günler Dileriz' projesi kapsamında 'Kadına El Kalkmaz' sloganıyla eğitimler düzenlendi. Proje kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesindeki 258 mahallede, 11 fabrikada ve 4 kamu kurumunda düzenlenen eğitimlerde toplam 18 bin 303 kişiye ulaşıldı. Son olarak İzmit Akpınar Mahallesi Muhtarlığı'nda düzenlenen eğitimde, erkeklere Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



‘EGOMUZU TATMİN ETMEYECEĞİZ’



Faydalı bilgiler edindiğini söyleyen katılımcılardan Nihat Günay, "Ben bu eğitimi çok iyi buldum. Kendimi bilgili zannediyordum fakat 3- 4 noktada, özellikle çocuklarım hakkında bilgi edindim. Yapmam gereken şeylerin dersini aldım. Hatta notlar da aldım. En başta kadına şiddet konusunda, kadınları bir kişi olarak görmeliyiz. Bu sorunun başlangıcı burada zaten. Güçsüz, ezik, istediğimizi yaptırırız diye düşünerek egomuzu tatmin etmeyeceğiz. Allah'ın emanetleridir onlar. Kadınlar bizim annelerimiz" diye konuştu.



‘KIZIMA DA OĞLUMA DA AYNI DAVRANACAĞIM’



Çocuklarına artık eşit davranacağını ifade eden Günay, "Burada anlatılanlarla noksanlarımı tamamladım. Yaptığım bazı hareketler vardı, onlardan uzak durmam gerektiğini öğrendim. Çok iyi bir ders oldu bana. Komutanımızın anlattığı şekilde, erkek çocuğuma ayrı kız çocuğuma ayrı davranıyordum. En büyük noksanımın da o olduğunu öğrendim burada. Oğluma, 'Sen yaparsın, sen edersin', kızıma da 'Sen sus, sen kızsın' diyorduk. Neticede farkında olmadan kızımı suskun bir hale getirip, oğlumu biraz daha şiddete meyilli yetiştiriyormuşum. Burada ikisine karşı da eşit şartlarda davranmam gerektiğini öğrendim. Ne olursa olsun, oğluma da kızıma da aynı seviyede davranacağım. İkisine de birer birey olduklarını öğretmem lazım" dedi.



Eğitime katılan Dede Çam ise "Burada öğrendiklerimizin aynısını biz hayatımızda yaşıyoruz. Biz insanlara el kaldırmayız, kaldıranı da sevmeyiz. Kadın dövülmez. Kadın bir emanettir. Bir erkeğin yarısı kadındır. Bunu bilen insan zaten şiddet uygulamaz. Çocuğa da yapılmaz, erkeğe de yapılmaz. Şiddet insanlığa aykırı olan bir suçtur" ifadesini kullandı.