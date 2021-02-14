Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay MKÜ sözleşmeli personel...
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya'da icradan satılık tarla
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kapat

Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi

İZMİR'de, traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için jandarmanın düzenlediği 'huzur ve güven' uygulamasında, 107 araç trafikten men edilirken 256 sürücüye 210 bin TL idari para cezası kesildi.

14 Şubat 2021 Pazar 09:57
5 Okunma
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 11 Şubat'ta İzmir genelinde özellikle traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Uygulamaya 110'u Jandarma Trafik ve Asayiş timi olmak üzere toplamda 255 personel katıldı. Bu kapsamda, 5 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik kurallarına uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunan toplam 256 sürücüye 210 bin 745 lira idari para cezası kesilirken, 107 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirJandarmaHuzurGüven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de havalar soğudu, balık avı arttı
Karadeniz'de havalar soğudu, balık avı arttı
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
Adana'da 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı
İzmir depreminde tanışan gönüllüler, arama kurtarma derneği kurdu
İzmir depreminde tanışan gönüllüler, arama kurtarma derneği kurdu
'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı
'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı
SAMSUN’DA DEHŞET!
SAMSUN’DA DEHŞET!
Ankara'da terör operasyonu
Ankara'da terör operasyonu
Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Baraj suları altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlanıyorlar
Baraj suları altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlanıyorlar
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma