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'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 ilçede kadına şiddetin, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada ailelerle görüşüp, öğrencilerle eğitici faaliyetlere katılan Astsubay Sevim Koç, sevgisini kazandığı kişilerin gönlünde 'Jandarma abla' olarak taht kurdu.

'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 ilçede kadına şiddetin, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada ailelerle görüşüp, öğrencilerle eğitici faaliyetlere katılan Astsubay Sevim Koç, sevgisini kazandığı kişilerin gönlünde 'Jandarma abla' olarak taht kurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:29
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'Jandarma abla' gönüllerde taht kurdu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet, kadına şiddet, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla seferberlik başlattı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği bünyesinde görev yapan 2 astsubay, 1 uzman jandarma ve 3 personel, Antalya'nın 18 ilçesinde jandarma idaresindeki bölgelerde eğitim çalışmaları yaptı. Kadına yönelik şiddet olaylarının, çocuk suçlarının sıklıkla görüldüğü yerleşim yerlerinde ailelerle, öğrencilerle görüşen jandarma, eğitici faaliyetlerle toplumda ailenin, kadının önemini anlattı.

Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği olarak geçen yıl suça sürüklenen 749 çocuk, aile içi şiddet olaylarında da 2 bin 188 mağdur kadın ile ilgili işlem yapan jandarma, bu yıl sayının azalması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Sevim Koç, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde suç işleme sebepleri konusundaki çalışmalarda etkin rol oynadı. Jandarma yönetimindeki yerleşim yerlerinde sık sık kadınlarla ve öğrencilerle bir araya gelen Astsubay Koç, onlara gösterdiği ilgiyle sevgilerini kazandı.

Jandarmadaki görevinde sosyal aktiviteleriyle, kişiliğiyle de vatandaşlara örnek olan Astsubay Koç, yakından ilgilendiği kadınların 'Jandarma abla'sı, çocukların da animasyon film kahramanı 'Karlar Kraliçesi Elsa' tanımlamasıyla gönlünde taht kurdu. Asayiş olaylarında mağdur kadınların yanında yer alan, onlara psikolojik destek veren Astsubay Koç, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Babasının askerlik anılarıyla büyüyüp, asker ağabeyine özenerek başladığı jandarmada başarılarıyla 12 yıldır farklı görevlerde yer alan Astsubay Koç, müzik ve spora ilgisiyle de dikkati çekiyor. Jandarma bünyesinde özgüveniyle, çalışmalarıyla kadın asker olarak başarılar elde eden Astsubay Koç, boş zamanlarını muay thai sporuyla değerlendiriyor.

Anahtar Kelimeler:
JandarmaAblaçocukAntalya
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