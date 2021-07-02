MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik’te nektarin hasadı şenlik ile başladı. Etkinlikte İznik nektarinleri büyük ilgi gördü.

İznik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen Nektarin Şenliğine İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Yorulmaz, Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu,Tarla Sahibi Orhaniye Muhtarı Suat Ateş, belediye meclis üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını tarla sahibi Orhaniye Muhtarı Suat Ateş gerçekleştirdi. Ateş konuşmasında “Sizlerinde bildiği gibi nektarin artık ilçemizin en güzel gelir kaynaklarından biri. Bu nektarin çeşidini şuanda Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere İznik’ten ihraç ediyoruz. Böyle güzel bahçeler yetiştiren çiftçilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de konuşmasında İznik’te yaklaşık 220 bin dekar alanda tarımsal üretim gerçekleşiyor Bunun yine yaklaşık %61’lik kısmını meyvecilik oluşturmaktadır. Bu alan içerisinde nektarin bahçelerinin payı ise %10’dur.Bu da oldukça önemli bir değer. Bu nektarinler İznik’ten direk yurtdışına ihraç edilmektedir. Geçtiğimiz yıl nektarin ihracatından yaklaşık olarak 100 Milyon TL ilçemize girdi sağlanmıştır. Bu yıl bu rakamın 125 Milyon TL’yi bulması bekleniyor. Nektarin hasadı ilçemizde çeşitleriyle birlikte Haziran ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. İznik tarımsal faaliyetleri bakımından önemli bir ilçemiz. Bizlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal depoların, soğuk hava depolarının oluşması için bir gayret içerisindeyiz dedi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuşmasında “İznik bölgesi ürün kalitesi, lezzeti ve farkıyla bugün önemli ihracatlar gerçekleştiriyor. İznik çiftçisi alanında bilinçli ve konusuna hakim.Yetiştirilen bağların ve bahçelerin kalitesi işte burada.İnşallah çiftçimiz gayretlerinin ve çabalarının sonucunu alsın. Rabbim çiftçilerimizi afetlerden korusun. Ben bu vesile ile hasat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. İznik Kaymakamı Recai Karal ise konuşmasında İznikli çiftçimiz bilinçli bir şekilde tarımsal faaliyetlerini yapmakta. Bizler bunu daha da geliştirmek için neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Burada inovasyon devreye giriyor. Etkinliği ve verimliliği arttırmak. Vaktinde ve doğru müdahaleler Buna odaklanmamız lazım. Ben etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara teşekkürlerimi sunuyor, bol ve bereketli sezonlar diliyorum dedi. Protokol üyeleri hep birlikte nektarin bahçesini gezerek, hasat etkinliği gerçekleştirdiler.