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İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğu

Bursa'nın İznik Gölü'nde balıkçılar, 2 günde 20 tonun üzerinde, av yasağı olmayan gümüş balığı avladı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:43
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İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğu

BURSA - İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, İznik Gölü'nde gümüş balığı için av yasağı bulunmadığını belirterek, bu balığın mevsimin her döneminde avlanabildiğini söyledi. İznik Gölü'nde faaliyet gösteren iki balıkçılık kooperatifinden biri olan, 50 üyeli kooperatifin başkanlığını yapan Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest; ancak balıkların derinlerden yüzeye çıkmasıyla birlikte bu 2 günde günlük 10-12 ton balık yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Balıkları kasalayıp Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya teslim ediyoruz. Üründen yana bir sıkıntımız yok. İznik Gölü'nde yeterli miktarda ürün var. Tek sıkıntımız pazarlama. Geçtiğimiz yıl 3 firma balık alıyordu, bu yıl tek firmaya düştü. Ülke içinde pazarı çok bulunmayan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips yapılmak üzere ihraç ediliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İznik GölüGümüş BalıkBolluk
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