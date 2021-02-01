İZNİK BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan tablet dağıtım kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda İznik Belediye Başkanlığı da kampanyaya duyarsız kalmayarak tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın teslim ettiği tabletler İlçe Kaymakamı Recai Karal ve Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil tarafından teslim alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında “Ülkemiz genelinde başlatılan tablet kampanyası devam ediyor. İlçemizde de bu kapsamda bizler tabletleri öğrencilerimize verilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Pandeminin başından bu yana gerek maske, gerek dezenfektan ve hijyen çalışmaları olmak üzere okullarımıza ve eğitime olan desteğimizi kat kat arttırdık. Yine bu dönemde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tabletleri teslim ediyoruz. Önümüzde ki dönemde de gerek okullarımızın gerek öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil de konuşmasında “Öğrencilerimizi tabletlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünde Belediye Başkanımız tabletleri bizlere teslim ettiler. Bizlerde hazırladığımız program çerçevesinde sırasıyla tabletlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile eğitime desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ediyorum” dedi.