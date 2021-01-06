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İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak

İznik Belediye Başkanlığı Covid-19 Pandemisi dolayısıyla belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay daha kira almayacak.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
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İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 2021 yılı Ocak ayı Belediye Meclisinde koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik bir görüşme yapıldı. İznik Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi olarak meclise gelen maddede, Belediyeye ait işyerlerinin kiralarının alınmaması masaya yatırıldı. Oy birliği ile alınan bu kararla İznik Belediyesi, kiracı esnafının kira ödemeleri 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında alınmayacak. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili açıklamasında “Yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla 7/24 esası ile mücadele ettiğimiz pandemi döneminden en çok etkilenen esnaflarımıza elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hükümetimizin bu süreçte yapmış olduğu önemli destekler üretim zincirinin en iyi şekilde aksamadan işlemesini sağlıyor. Bizlerde bu süreçte kendi yetki alanlarımızda esnaflarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediye meclisimizde 2021 yılında da belediyemize ait işyerlerinden 3 ay daha kira almıyoruz. Bu süreci hep birlikte başaracak ve aşacağız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İznik Belediyesi 3 Ay Daha Kira Almayacak
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