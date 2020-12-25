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İzmir’de 4 katlı fabrikada yangın

İZMİR’de, 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

25 Aralık 2020 Cuma 09:11
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İzmir’de 4 katlı fabrikada yangın

Karabağlar ilçesi 4332 Sokak'taki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de çevre de güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4 katlı atık kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. 

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
İzmirFabrikaYangın
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