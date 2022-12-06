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İzmir otogarında 2 kilo kokain ele geçirildi

İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile 2 kilo 60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

06 Aralık 2022 Salı 07:52
İzmir otogarında 2 kilo kokain ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.Ö. isimli şüphelinin İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne uyuşturucu madde getireceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otogar çevresinde ve içerisinde önlem aldı. Otobüsten inen şüpheli Ş.Ö., ekipler tarafından tespit edildikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ş.Ö.'ye ait çantada yapılan aramada ise 2 kilo 60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen Ş.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Son Güncelleme: 06.12.2022 08:16
Anahtar Kelimeler:
İzmir İl Emniyet MüdürlüğüOtogarİzmirUyuşturucu
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