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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına kararı verilen 39 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

20 Ekim 2021 Çarşamba 08:33
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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun, emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik olduğu ve 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin tanık beyanı ve gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan 5'i ByLock kullanıcısı olduğu ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı belirlendi. 39 şüpheliden 1'inin öğretmen, 3'ünün ebe ve 1'inin de Kur'an kursu öğreticisi olduğu bildirildi. 

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltına kararı verilen 39 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütOperasyonİzmir
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