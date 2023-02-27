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İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 22:09
İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirİzmir KörfeziDepremAfad
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