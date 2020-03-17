Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara...
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme
Son Dakika
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila...
İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi
İDO'nun bazı dış hat seferleri...
Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu Buz Beykoz oldu
Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

17 Mart 2020 Salı 09:00
0 Okunma
İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı

Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İzmir'de saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı. Alsancak'ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, "1 yıldır İzmir'de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı, esnafın 00.00 da kepenk kapatmasını istedi. Umarım kısa sürede sona erer" diye konuştu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir'de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi, "İlk defa Alsancak'ı böyle görüyorum, gerçekten inanamadım, inşallah geçer" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirEğlenceKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
Ardahan'da yoğun kar yağışı
Ardahan'da yoğun kar yağışı
Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar
Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
Marmaris'in son sandaletçisi
Marmaris'in son sandaletçisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı