Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.859,63
ALTIN
1.052,52
DOLAR
18,63
STERLİN
22,52
EURO
19,39
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5...
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir için 'sağanak' uyarısı

İZMİR için bugün gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanağın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:52
İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirYağmurYağışUyarıMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu
Kayyum olarak atanan CHP İl Başkanı'nın aracına mermi konuldu
Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı
Sahte rezervasyonla 12 milyon TL'lik vurguna 25 gözaltı
Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler
Aranan FETÖ'cüleri saklayıp, yurt dışına kaçırılmasını organize etmişler
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı
Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول