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İzmir için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir geneli için yarın, kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:58
İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21 kilogram/ metrekare) ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor" denildi. Yağışın 12 Aralık sabahı etkisini kaybedeceği de belirtilirken, vatandaşların olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiİzmirSağanakYağmurYağış
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