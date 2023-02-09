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İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilen 96 depremzede, İzmir'in Çeşme ilçesinde konaklayacakları otellere yerleştirildi.

09 Şubat 2023 Perşembe 10:54
İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

Çeşme Belediyesi ile Çeşme Turistik ve Otelciler Birliği organizasyonuyla otobüs ve uçakla ilçeye getirilen depremzedeler yetkililerce karşılandı.
Depremzedeler, otobüslerle konaklayacakları otellere götürüldü. 
Hatay'dan gelen Münir Toprak (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada depremde evleri ve restoranlarının yıkıldığını, 4 çocuklarıyla yara almadan kurtuldukları için şanslı olduklarını söyledi.
Deprem sonrası aile olarak Antakya Otogarı yakınlarına sığındıklarını, bu sırada kızları Rabia Toprak (18) ve oğulları Aziz Toprak (30) ile birbirlerini kaybettiklerini anlatan Toprak, "Ailelerimize ulaşmaya çalıştık. İnterneti bırakın telefonlar bile çekmiyordu. Bizden çok şükür can kaybı olmadı. Ama akrabalarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, komşularımız molozların altında. 4 çocuğum var, çocuklarımızın ikisi hala deprem bölgesinde. Birbirimizi kaybettik, iletişim kuramıyorum. Onları da getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Hatay'da tanıdıklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden eşi Songül Toprak (45) ise şunları kaydetti:
"Bizim çok güzel bir memleketimiz vardı yerle bir oldu. Çok şükür hayattayız çocuklarımızla birlikte ama sevdiğimiz insanları, akrabalarımızı, Hatay'ımızı kaybettik. Enkazın altında hala kurtaramadığımız yakınlarımız var. Keşke Çeşme’nin güzel insanlarını bu durumda tanımasaydım. Daha güzel imkanlarla burada olsaydım. Allah razı olsun. O kadar iyi kalpli insanlar ki bize kapılarını açtılar, sıcak çorbalarını içiyoruz. Evimiz, iş yerimiz yıkıldı, her şey yerle bir oldu hiçbir şeyimiz kalmadı."
Çeşme'ye anne, baba ve çocuğu ile gelen Meltem Toprak ise olayın şokunu hala atlamadığını dile getirdi.
Yaklaşık 17 saat süren otobüs yolculuğuyla ilçeye geldiklerini ama akıllarının halen Hatay'da olduğunu aktaran Toprak, "Arkadaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız hala enkaz altında ve kurtarılmayı bekliyor. Umarım yaşıyorlardır. Bize kucak açan Çeşmelilere minnettarız." dedi.
Öte yandan Kahramanmaraş'tan ilçeye kendi imkanlarıyla gelen 4 depremzede de akrabalarının evlerine yerleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremİzmirOtelçeşmeÇeşme Belediyesi
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