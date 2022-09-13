İzmir'de 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkarılmak üzere Bursa'dan İzmir'e minibüsle çok sayıda tarihi eser getirileceği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından minibüs, Gaziemir ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerinde saklanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında G.A., Y.S., M.S. ve H.E. gözaltına alındı. Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.