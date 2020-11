İzmir'de yıkılan binalarla ilgili 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturmalar kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A. Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E. İ , Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulu N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bilgilerinize sunulur.''