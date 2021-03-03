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İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

İZMİR'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangınde binayı saran alevler gecenin karanlığında gökyüzünü aydınlattı.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:17
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İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

Yangın, saat 01.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1264 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin üst katında çıktı. Erkek giyim üzerine üretimin yapıldığı binada çalışan personel olmadığı sırada 4'üncü katta alevleri fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen polis güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri ise dört bir yandan yangına müdahale etti. 

Gökyüzünü aydınlatan alevler alt katları da etkilerden, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor. Bu arada binanın çevresindeki araçlardan yangından zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri yangına, 15 itfaiye aracı 5 su tankeri ile müdahale etti. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

"DUMANLAR ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞTÜ"

Yangını gördüğünde panik yaşadığını belirten Aykut Vezirbüyük olayla ilgili, "Tekstil atölyesi burası. Dumanlar çıktı. Güvenlik arkadaş haber verdi. İtfaiye çağırdık ve çok geçmeden itfaiye geldi. İçerideki dumanın ateş topu olduğunu görmemiştik. Ne zaman camlar kırıldı çatı çöktü, dumanlar ateş topuna dönüştü. Yan taraf deri atölyesi inşallah oraya sıçramaz. İçeride kumaşlar var diye biliyoruz" diye konuştu.

Özcan Yenigün ise, "Otelin etrafında devriye atıyordum, yangını fark eder etmez hemen itfaiyeyi aradım. Aramam ile itfaiyenin gelmesi bir oldu" dedi.

Özcan Yavuz da, "Bizim yan tarafımız, itfaiye burada. Yardım istiyoruz, belediyemizden gece vakti kalktık geldik. Şu an için bizde bir şey yok ama yan tarafta büyük bir hasar var" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonakTekstilAtölyeYangınİtfaiye
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